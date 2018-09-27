Защита обжаловала арест племянника экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова — Заура Марданова, обвиняемого в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«В суд поступила апелляционная жалоба, поданная в защиту интересов З.Марданова, на постановление суда от 20 сентября, которым в отношении обвиняемого продлен срок содержания под стражей до 17 ноября», — сказала Ю.Царева в четверг.

Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.

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