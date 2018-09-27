«Сбербанк» обратился в арбитражный суд Ростовской области с требованием открытия конкурсного производства на судоходной компании «Палмали», об этом сообщает «КоммерсантЪ-Юг» со ссылкой на собственный источник.

По его словам конкурсное производство в компании будет открыто «с высокой долей вероятности». Кредиторы «Палмали» выступили против финансового оздоровления фирмы.

«Нам уже удалось потихоньку выплатить морякам долги по зарплате и начать рассчитываться с кредиторами. При ликвидации долгов перед крупными кредиторами мы рассчитываем на помощь материнской компании. Уже подготовлена программа финансового оздоровления предприятия, которая скоро будет предоставлена арбитражному суду. Этот комплекс мер включает в себя в том числе продажу части старого флота», — прокомментировал вице-президент Palmali Group Рауф Алиев.

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