Азербайджанский павильон на ВДНХ откроется в 2019 году, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Немаловажным шагом в деле нашего дальнейшего сотрудничества будет и планируемое на следующий год открытие азербайджанского павильона на ВДНХ. Это историческое здание было азербайджанским павильоном в середине прошлого века, и мы восстанавливаем его и будем присутствовать и демонстрировать наши достижения на такой важнейшей, считаю, выставочной площадке», — сказал И.Алиев в четверг в Баку на 9-ом азербайджано-российском межрегиональном форуме.

И.Алиев отметил, что участие президентов России и Азербайджана в работе форума – свидетельство того, «какое большое значение мы придаем деятельности этого форума».

Глава государства в своем выступлении затронул азербайджано-российские отношения и отметил нацеленность на дальнейшее активное развитие отношений. «В туристической сфере мы видим очень значительный рост посещений Азербайджана со стороны граждан России. За неполные 9 месяцев около 700 тысяч россиян посетили Азербайджан. Уверен, что эта цифра также в будущем будет расти», — отметил он.

И.Алиев подчеркнул наличие хороших перспектив для расширения сотрудничества в банковской сфере. «В Азербайджане действует такой крупный российский банк, как ВТБ. Кстати, Азербайджан является крупнейшим иностранным акционером этого банка. Также «Газпромбанк» профинансировал относительно недавно крупнейший промышленный проект Азербайджана стоимостью более $400 млн. То есть это все важные элементы нашего сотрудничества», — отметил он.

Относительно новой сферой сотрудничества И.Алиев выделил автомобилестроение. «В Азербайджане уже выпускаются автомобили «КамАЗ», «Урал». Уже сотни этих автомобилей сошли с конвейера. Также достигнута договоренность о производстве автомобилей «ГАЗ» тоже в нашей стране. По всем направлениям мы видим очень эффективную динамику, и все это подчеркивает и дух, и характер наших отношений. Конечно же, в основе наших отношений лежат наши исторические, культурные связи, близость наших народов, и, конечно, мы совместно активно работаем над развитием гуманитарных связей», — добавил глава государства.

И.Алиев подчеркнул, что в октябре в Баку проходить очередной Бакинский гуманитарный форум под патронатом президентов России и Азербайджана. «Этот международный форум уже превратился в важнейшую глобальную площадку для обсуждения вопросов гуманитарного характера, межкультурного диалога, межконфессиональных отношений. В Азербайджане действует 341 школа с обучением на русском языке, действуют два филиала ведущих российских вузов – МГУ и Медицинской академии имени Сеченова. В культурной сфере также очень активное взаимодействие. То есть очень много можно говорить о российско-азербайджанских отношениях», — отметил он.

Президент Азербайджана добавил о наличии тесного сотрудничества с российскими регионами. «Около 20 субъектов Российской Федерации имеют соответствующие соглашения с Азербайджаном. Мы открываем торговые представительства в регионах, так же и российские регионы в Азербайджане. То есть я уверен в том, что межрегиональное сотрудничество будет органично дополнять весь комплекс дружественных, добрососедских отношений, которые наши страны связывают», — сказал И.Алиев.

Minval.az