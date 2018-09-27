Какими окажутся его последствия для Еревана?

Что является залогом победы в войне? Составляющих много. Мудрость, что лучший полководец — тот, кому войны удалось избежать, не потеряла, да и вряд ли потеряет свою актуальность. Не последнюю роль играют данные разведки: предупрежден — значит, вооружен. Многое зависит от координации и слаженности действий, четкости командных цепочек, наконец, маневров и логистики. Журналисты, писатели, замполиты и прочие «былинники речистые» любят рассуждать о боевом духе, воинских традициях и «правом деле».

Только вот есть еще одна составляющая — оружие. Не зря младшие командиры, которые, быть может, и не читали трактатов Шарля де Голля о военном искусстве и не штудировали в военном училище его постулат, согласно которому, войны выигрываются в тылу, наставляют новобранцев: «Учите матчасть!» В том числе и потому, что, как любые «практики», прекрасно понимают: с саблей против танка шансов ноль. А на устаревшем танке против современного и «навороченного» — ниже плинтуса. Что бы там ни писал «боевой листок» о воинских традициях и боевом духе.

С надеждами выиграть войну за счет нравоучений и наглядной агитации разные страны расставались в разные годы. СССР еще в 1941 году пытался остановить рвущийся к Москве вермахт при помощи кавалерии. А для думающей части армянского общества перелом наступил в апреле 2016 года. До этого в Армении старательно повторяли мантры: «армянская армия сильна своим особым боевым духом», «у нас армия, а у «этих кочевников» — вооруженные формирования» и т.д. и т.п. А потом, после разгрома у высоты Лелетепе, даже Серж Саргсян вынужден был признать: оружие армянской армии отстало на поколение от того, чем располагает Азербайджан…

Теперь Армении предоставлена новая порция «информации к размышлению». За последние месяцы в Баку состоялось два военных парада — 26 июня и 15 сентября. А теперь проходит третья Азербайджанская международная оборонная выставка «ADEX-2018». Экспозицию уже посетили Президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава правительства Новруз Мамедов, министры дипломаты…

Впечатляющую экспозицию ожидаемо развернул азербайджанский ВПК. Еще накануне открытия ADEX-2018 было известно, что наша страна представит бронеавтомобиль «Туфан». Парк высоких технологий Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) представил собственный беспилотник-камикадзе «Яраса» («Yarasa»). Представлена новая снайперская винтовка «Вашаг» (Рысь) — по мнению военных специалистов, это идеальное оружие для спецназа.

Справедливости ради, ADEX — далеко не единственная «площадка», где представлена продукция азербайджанских оружейников. Только в июне нынешнего года в столице Франции, Париже, открылась Международная выставка обороны и безопасности «Eurosatory-2018», и Азербайджан был представлен на ней весьма широко, продемонстрировав, в частности, соответствующие стандартам НАТО снайперские винтовки типа «Ялгузаг» и «Вашаг», автомат типа АZ-7,62 калибра 7,62 мм и пулемет типа НР-7,62 калибра 7,62 мм, дистанционно управляемый боевой модуль калибра 12,7 мм, а также крупнокалиберную снайперскую винтовку NST-14,5. И это далеко не полный список всего того, что представляет азербайджанский ВПК и на «домашней» ADEX, и на зарубежных выставках оборонной и военной продукции. Азербайджан уже заявил о себе как серьезный игрок на мировом рынке оружия, прежде всего таком его сегменте, как стрелковое оружие и снайперские винтовки.

Но все же ADEX — форум международный. Эксперты напоминают: на выставке представлены ведущие компании Беларуси, Китая, Франции, Израиля, Пакистана, Ирана, России, Сербии, Турции и Украины. География участников расширилась за счет таких стран, как Эстония, Индия и Казахстан. В целом, вместе с компаниями и структурами, являющимися посетителями выставки, ее география охватывает 44 страны.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках третьей Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX 2018 провел целую серию двусторонних встреч. В частности, он провел переговоры с вице-премьером по общественному порядку и безопасности, министром обороны Болгарии Красимиром Каракачановым. Кроме того, состоялась встреча Закира Гасанова с председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Романом Головченко и заместителем министра обороны по вооружению, начальником вооружения ВС Беларуси генерал-майором Сергеем Симоненко. Беларусь широко представлена на выставке. И еще одна деталь: демонстрируемые у бакинского ЭКСПО-Центра новенькие «Полонезы» белорусские партнеры попросили «на время» у азербайджанской армии, где они уже приняты на вооружение. Состоялась встреча главы оборонного ведомства Азербайджана с заместителем министра национальной обороны Турции Мухсином Дере. Кроме того, Закир Гасанов провел переговоры с заместителем министра обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран по промышленности и исследованию господином Резой Музеффериния, а также с заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан генерал-лейтенантом Маликом Зафаром Игбалом. И это не «встречи вежливости». Наконец, министр обороны Азербайджана ходит по экспозиции ADEX-2018, простите, как по «оружейному супермаркету», выбирая наиболее интересные и перспективные образцы. И не для демонстрации на парадах — все эти новинки, ну, может, за вычетом противокорабельных ракет или морских судов, которые Азербайджану предлагает приобрести Франция, может быть использовано в Карабахе. И скорее всего, будет там использовано, если в Армении не успеют договориться. В результате в Ереване, судя по всему, испытывают нешуточный «оружейный шок». О само факте которого проговорился на днях в интервью «Первому информационному» небезызвестный Вова Варданов, отставной военный разведчик-диверсант. Комментируя визит в Азербайджан министра обороны Израиля Авигдора Либермана, разведчик напомнил:: «Военное сотрудничество между Израилем и Азербайджаном находится на таком высоком уровне, что даже есть некоторые виды беспилотников, которые во всем мире имеют только Азербайджан и Израиль». Не исключил он и того, что в ходе своего визита в Азербайджан Либерман договорился о новых поставках оружия. А что это такое, армянская армия видела на примере хотя бы ударных дронов Harop. Так что иллюзий по ту сторону линии фронта немного.

В те же дни, то есть как раз накануне визита Владимира Путина, последовал еще один удар. ТАСС раскрыл список вооружения, приобретенного Азербайджаном у России. Закупки начались в 2005 году, то есть как раз тогда, когда в Азербайджан начали поступать действительно большие доходы от нефти. Этим нефтедолларам армянские стратеги предписывали «осесть» на чьих-то тайных офшорных счетах, а они были вложены в армию и современное оружие. По сути дела пробито «оружейное эмбарго» в ЕС и США: Азербайджан закупает гаубицы «Дана», вертолеты BELL, и не исключено, что вскоре последуют и новые закупки.

И самое главное, нет ясности, как этому противостоять. Вооружаться в ответ? Но на какие, простите, деньги? Попросить у Москвы новые оружейные «подарки»? У нее сейчас с деньгами туговато, к тому же Армения — не единственный «клиент». Есть еще Сирия, восток Украины, Абхазия, Южная Осетия, Филиппины, недавно «нарисовалась» еще и Мьянма… «Очередь» до Еревана может банально не дойти. Выразить «обидки»? В Ереване и так старательно выражают свое недовольство то Москве, то Братиславе, то Минску. На днях, как передает Armenia.im, вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов, выступая на 11-ом заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между парламентами Армении и Беларуси в Минске, заявил: «Еще в 2000 г. наши государства в рамках ОДКБ приняли декларацию, согласно которой военно-техническое сотрудничество стран-членов организации должно носить приоритетный характер, однако не тайна, что некоторые государства-члены ОДКБ продают оружие Азербайджану. Считаю нужным отметить, что проданное Азербайджану оружие стреляет в направлении члена ОДКБ – Армении». А в результате всех ухищрений армянской дипломатии — впечатляющая экспозиция на ADEX с явным расчетом именно на азербайджанские «закупки».

Правда, пока что это оружие еще не заговорило. И есть шанс, что, испытав нешуточный «оружейный шок», по крайней мере здравомыслящая часть армянского политического истэблишмента постарается использовать шанс договориться с Азербайджаном. Только вот шанс — это еще не гарантия. Особенно для нынешней Армении с ее фантастическим «раздраем» в верхах и неадекватными заявлениями премьер-министра даже с трибуны ООН.

А это значит, что выводы из нынешнего «оружейного шока» надо делать не только и не столько экспертам, которые готовят для руководства Армении доклады под грифом «секретно», а оставшимся в Карабахе «мирным самоопределившимся жителям» и тем армянским семьям, где растут юноши призывного возраста. Потому как жить хочется, а надежд на адекватность команды Пашиняна уже не осталось.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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