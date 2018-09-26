Чечня и Ингушетия договорились об установлении границ между субъектами. Соответствующее соглашение подписали главы республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, передает ТАСС

По информации агентства, между республиками проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни. В соглашении уточняется, что Чеченской Республике будет передана часть Надтеречного района Ингушетии — горная и лесистая местность. В свою очередь Чечня передает Ингушетии равносильную территорию на границе с Малгобекским районом.

Из-за территориального спора в Ингушетии начались акции протеста. Из-за волнений в Магасе перекрыли дороги, по словам местных жителей, там наблюдались проблемы с мобильным интернетом.

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