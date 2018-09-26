Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наличии определенной напряженности в процессе определения административной границы Чечни и Ингушетии, отметив, что Владимир Путин получает всю необходимую информацию, сообщает «Интерфакс».

На вопрос, осведомлен ли президент о ситуации в Сунженском районе Ингушетии, Песков сказал: «События сейчас там разворачиваются, там есть определенная внутренняя напряженность. Конечно же, президент получает всю необходимую информацию».

Ранее стало известно, что в Ингушетии отмечаются попытки провести несанкционированные акции протеста, связанные с информацией о намерении местных властей передать часть территории Сунженского района Ингушетии Чечне в рамках соглашения об установке границ между субъектами, которое планируется подписать в среду в Магасе. Информация о планируемой передаче земли вызвала недовольство ряда местных жителей, которые накануне вышли на несанкционированную акцию к зданию администрации Сунженского района. МВД Ингушетии предупредило инициаторов массовой протестной акции, которую они планируют провести 26 сентября, о недопустимости нарушения закона, а попытки проведения таких мероприятий будут пресечены, организаторов и участников привлекут к установленной законом ответственности.

Minval.az