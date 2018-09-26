В Сунже (Ингушетия) началась стихийная акция протеста против передачи Чечне земель Сунженского района. В ней принимают участие несколько десятков людей, передает «Кавказский узел».

В среду, 26 сентября, перед зданием Дома культуры в Сунже собрались около 50 мужчин. Около них находятся сотрудники правоохранительных органов, улицы перекрыты силовиками. Фото- и видеосъемку проводить запретили.

Волнения начались во вторник, 25 сентября, после известия об уходе главы района Иссы Хашагульгова. Чиновник назвал свою отставку добровольной, но активисты предположили, что она связана с возможной передачей части района Чечне.

Собравшиеся в Сунже потребовали от чиновников объяснить, действительно ли часть Ингушетии намереваются отдать Чечне. По их информации, соглашение о решении территориального спора планируется подписать в среду, 26 сентября.

Вместе с тем, МВД Ингушетии предупредило, что будет пресекать попытки проведения несанкционированных массовых мероприятий.

«Организаторы и участники будут привлечены к установленной законом ответственности», — подчеркнули в министерстве.

«Кавказский узел» отмечает, что в республиканскую столицу Магас была введена колонна с подразделениями Росгвардии. Кроме того, в городе усилены полицейские посты и выставлены дополнительные наряды.

«Дождь» со ссылкой на председателя ингушского отделения «Яблока» Руслана Муцольгова сообщает, что въезд в Магас перекрыт бетонными блоками. Он же рассказал, что интернет в регионе работает плохо, а столице республики и в Назрани его нет вообще.

По данным «Кавказ.Реалии», в настоящее время в Ингушетии проходит совещание глав регионов Северо-Кавказского федерального округа с участием полпреда президента в СКФО Александра Матовникова. Основным вопросом на встрече, как пишет портал, являются вероятные протестные митинги в республике.

Территориальный вопрос об определении административной границы между Чечней и Ингушетией возникает периодически с начала 1990-х годов, когда две республики, входившие в состав Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики (ЧИАССР), были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева. В 1993 году главы Чечни и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев подписали договор, по которому Сунженский район, за исключением двух населенных пунктов — Серноводска и Ассиновской, отошел к Ингушетии, напоминает «Лента.ру».

В начале сентября 2018 года руководитель Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о создании республиканской госкомиссии для уточнения административной границы Чечни. Контролировать ход ее работы он намерен лично. Строительная техника, которая находилась на приграничных территориях, по заверениям пресс-секретаря Кадырова Альви Каримова, занималась исключительно хозяйственной деятельностью.

Minval.az