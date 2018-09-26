О чем проговорился Вова Вартанов?

Выражение «информационная война» уже давно никого не шокирует. Обмен «информационными атаками» в «горячую войну» может и не перейти, но вот реальные конфликты без «информационной» составляющей — нечто труднопредставимое. Приемы такой «информационной войны» шлифовались не один век. На войне используют и открытое вещание, и «флюстерпропаганду», то есть нашептывание слухов с тем, чтобы внести панику и дезорганизацию в стан противника, и намеренную дезинформацию, в том числе при помощи «перевербовки» агентуры…

Только вот, похоже, некоторые «стратеги информационной войны» в Ереване, вникая в армянский перевод нашумевших цитат «Первой жертвой на войне становится правда» и «Никогда не лгут так, как на войне, после охоты и перед выборами», делают совсем уж неожиданные выводы. И принимаются старательно дурачить собственный народ, пытаясь всеми силами скрыть от него реальное положение дел вообще и детали очередных своих поражений в частности. Достаточно вспомнить, как после апрельских боев 2016 года в Армении сначала вообще отрицали сам факт территориальных потерь, затем требовали, чтобы азербайджанские войска вернулись на прежние позиции (!), потом призывали не верить названным в Баку цифрам, какая территория очищена от оккупантов, но своих данных не приводили…

И вот теперь новый рекорд — Гызылгая-Гуннутская операция. Напомним: в начале июня нынешнего года в пресс-службе Отдельной общевойсковой армии НАР сообщили, что село Гюннют Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики, оккупированное армянскими вооруженными формированиями в 1992 году, спустя 26 лет вновь перешло под контроль азербайджанской армии — вместе с находящимися вокруг него стратегическими высотами. Вооруженные силы Азербайджана заняли более выгодные позиции, освободили от оккупации гору Хунут, возвышенность Агбулаг, а затем горы Гызылгая и Мехридаг. Также, под контроль азербайджанской армии перешло село Арпа в Даралаязе (ранее переименованное армянской стороной в Арени). Всего под контроль ВС Азербайджана перешли свыше одиннадцати тысяч гектаров земли, восемь тысяч из которых пригодны для земледелия. И самое главное, возвышенность Гызылгая, находящаяся в окрестностях села Гюннют, позволяет азербайджанской армии контролировать автомобильную дорогу Ереван-Ехегнадзор-Горис-Лачын-Ханкенди. Под огневым контролем находится и дорога на Мегри.

Это сообщение появилось в начале июня. Сама операция прошла в мае. И к этому моменту в Армении общественность уже была взбудоражена не на шутку. Независимые блоггеры предупреждали: на нахчыванском направлении Армения потеряла огромные территории. Министерство обороны Армении устами не только пресс-секретаря Арцруна Ованнисяна, но и самого министра Давида Тонояна, который вместе с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном посетил армянские позиции вблизи нахчыванской границы, успокаивало: ничего страшного не произошло.

И вдруг на этом фоне появляется заявление Минобороны Азербайджана, а затем — репортаж Нахчыванского ТВ, из которого следует, что, во-первых, Армения действительно потеряла огромные территории, а во-вторых, Азербайджан держит под огневым контролем село Арпа («Арени») и стратегические дороги.

В Армении, конечно, попытались все опровергнуть. Организовали даже поездку на границу для журналистов и блоггеров. Но…

Теперь ЖЖ «Пандухт», отличающийся прямо-таки животной ненавистью к Азербайджану, публикует интервью, которое дал газете «Иравунк» Вова Вартанов, бывший военный разведчик и бывший же командир первого в Армении диверсионно-диверсионно-разведывательного отряда особого назначения.

Высказав понятную обиду: «Вот потому-то во время посещения меня и не позвали, поскольку знают: я скажу, как есть» — Вова Вартанов продолжает: «А разве то, что они улучшили свои позиции, намного продвинувшись вперед, не тревожно? Раньше, если наши дозорные видели турка в бинокль, издалека, то сейчас и из рогатки можно друг в друга стрелять. В то же время, они вышли на то расстояние, с которого просматривают трассу Ереван-Мегри и могут направить на трассу свою артиллерию, не поднимая в воздух беспилотники. В результате этого передвигающиеся по трассе войска, вооружение, боеприпасы могут быть взяты под огонь при корректировке в этот момент с земли мест огневых целей. Если все это не тревожно, то что?». По мнению отставного разведчика, «если однажды начнутся крупномасштабные действия, как не беспокоиться, когда враг просматривает твою трассу, которая является одной из вен, питающих Зангезур, Вайк, «Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Ред.) и, можно сказать, единственной в этом направлении?» Плюс ко всему, по его мнению, «вопрос не в гектарах (очищенных от армянских оккупантов азербайджанской армией — Minval.az). Противник вышел на те территории, с которых контролирует нашу трассу. И если ты на ерасхаванском участке, засыпав 2-3 метра земли, не допускаешь, чтобы они видели машину, находящуюся на дороге, и обеспечивали соответствующую точность попадания, то здесь возведенная тобою стена должна быть высотой в несколько десятков, а то и сотен метров. То есть что-то невозможное». Вина же в этом, по мнению Вартанова, «однозначно Министерства обороны. За все ответ держит тот, кому доверено это дело».

А вот тут нужен комментарий. По сути дела, Вова Вартанов подтвердил то, что ереванские пропагандисты долго и безуспешно пытались скрыть: результаты Гызылгая-Гуннутской операции оказались для Еревана катастрофическими, и не столько в территориальном, сколько в военно-логистическом прочтении. Дорога Ереван-Ехегнадзор-Горис-Лачын-Ханкенди, которая теперь находится под огневым контролем Азербайджана — это главный сухопутный маршрут, связывающий Армению с оккупированным Карабахом, который имеет ключевое значение для переброски резервов в случае активных боевых действий. Можно, конечно, найти альтернативный путь — сначала в Мегри, а затем по долине Араза на оккупированные азербайджанские земли. Но, как признал Вова Вартанов, дорога на Мегри тоже находится под огневым контролем Азербайджана. Можно попытаться наладить «воздушный мост», но в Баку уже предупредили, что будут сбивать и самолеты, и вертолеты над своими оккупированными землями. Тем более что технические возможности для этого у Азербайджана есть.

Наконец, как уже рассказывал Minval.az, дорога на Мегри — это стратегическая трасса, связывающая Армению с Ираном. И по ней в Ереван везут не только фисташки или лук. Она еще имеет ключевое значение для военной логистики, точнее, переброски в Армению РОССИЙСКИХ военных грузов. Большая часть гражданских грузов из той же России доставляется в Армению по территории Грузии — или через КПП «Верхний Ларс», или паромом из порта Кавказ в Поти, а далее по железной дороге. Но военные грузы таким образом доставлять невозможно по вполне понятным политическим причинам. По воздуху тоже не получится — дорого, хлопотно и не всегда возможно технически не говоря о том, что разрешение на пролет военного борта в Армению надо запрашивать или у Грузии, или у Азербайджана. А значит, остается один путь: сначала по нейтральным водам Каспия, а затем — по территории Ирана. Все это было очевидно для аналитиков в Баку, но в Ереване до последнего пытались такую неудобную реальность скрыть. И вот теперь Вова Вартанов в интервью «Иравунк» нечаянно проговорился и очертил контуры постигшей Армению военно-логистической катастрофы. Тем более что шансов «исправить положение» не просматривается. Азербайджанские позиции стоят на азербайджанской же территории. А попытка атаковать может дорого обойтись Еревану. Во-первых, азербайджанской армии в Нахчыване есть чем ответить. А во-вторых, есть еще и такая реальность, как Карсский договор.

Это, конечно, весомый аргумент в пользу того, чтобы принять во внимание сложившуюся ситуацию, реально оценить свое положение и, наконец, оставив истеричную риторику в стиле ереванских митингов конца восьмидесятых, использовать ускользающие шансы договориться с Азербайджаном без войны. Но, судя по выступлению Никола Пашиняна в ООН, в Ереване до победы здравого смысла еще далеко. А это значит, что «военно-логистическая катастрофа», о которой говорил Вова Вартанов, уже очень скоро может проявиться на практике.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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