Эксперты подсчитали себестоимость самого топового смартфона последней линейки iPhone. Оказалось, что сумма составляет 442 доллара. Об этом пишет PhoneArena.

iPhoneXSMax является наиболее популярной моделью среди потребителей. По своей себестоимости она на 50 долларов дороже прошлогоднего флагмана iPhoneX.

При этом в магазинах производителя стоимость модели стартует от 1099 долларов. Прошлогоднюю модель оценили при выпуске в 999 долларов.

Высокая стоимость нынешнего флагмана связана с увеличением экрана, новым чипом AppleA12 Bionic и модемом.

Сумма себестоимости не включает затраты на разработку смартфона, а также стоимость создания последней версии операционной системы. Не включены также расходы на производство и рекламу. Однако даже в этом случае остаток составляет 856 долларов выглядит чересчур крупным.

Minval.az