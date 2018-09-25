Министерство обороны Грузии запустило новую программу по обучению грузинскому языку призывников — представителей этнических меньшинств, проходящих срочную службу в армии, говорится в сообщении на сайте ведомства.

На первом этапе курс грузинского языка пройдут 123 срочника, из которых 82 азербайджанца и 41 армянин. Курс обучения будет длиться семь недель. Программа стартовала на учебно-полевой базе первой пехотной бригады в селе Хциси (регион Шида Картли).

Военных будут учить грузинскому правописанию и разговорной речи, а также составлению официальных писем и документов. Преподавать им будут учителя школы государственного администрирования имени Зураба Жвания.

«Мы с большим удовольствие подключились к этому процессу. Сегодня учеба началась на базе Осиаури, где призывники получат уровень грузинского языка А1», — сказала директор школы Кетеван Махарашвили.

Цель данной программы — предоставить представителям этнических меньшинств возможность изучить государственный язык и стать частью единого государственного пространства.

Программа по обучению грузинскому языку будет осуществляться перманентно.

Население Грузии составляет более 3,7 миллиона человек, из которых 223 тысячи азербайджанцев и порядка 169 тысяч армян. В Грузии также проживают русские, осетины, езиды, украинцы, кистинцы, греки, ассирийцы, а также представители других национальностей.

Minval.az