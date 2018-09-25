Азербайджан является важным экономическим партнером России, в том числе по линии военно-технического сотрудничества. Об этом журналистам в Баку во вторник сказал гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, передает РИА Новости.

По его словам, развитию военно-технического сотрудничества с Азербайджаном содействуют отсутствие языкового барьера, аналогичные госты и отраслевые стандарты, а также наличие производственных и военных кадров, подготовленных на общих принципах.

Как напомнили в пресс-службе Рособоронэкспорта, первые предприятия оборонной промышленности Азербайджана были созданы еще в 1918 году. Это были мастерские по ремонту различной военной техники и стрелкового оружия.

«Но уже в годы Великой Отечественной войны здесь работали два авиазавода, на которых выпускались и ремонтировались самолеты-истребители типа УТИ-4 и Як-3. Также в то время в Баку изготавливались реактивные снаряды для легендарных «Катюш». Учитывая сильные традиции оборонного производства в Азербайджане, Рособоронэкспорт предлагает Баку вместе продолжать их поступательное развитие», — сказали в пресс-службе.

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