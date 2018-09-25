Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во вторник встретилась с председателем Сената Италии Марией Элизабеттой Альберти-Казелатти.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во вторник встретилась с председателем Сената Италии Марией Элизабеттой Альберти-Казелатти.
Дата: 2018/09/25 16:04
Раздел: Новость
Просмотров:
80
Террористическая организация «Исламское государство» планирует создать халифат в Центральной Азии и активизировать уже созданные спящие ячейки — «джамааты».
В Министерстве иностранных дел России заявили, что любое государство имеет право оказывать военно-техническое содействие своим партнерам.
Холдинг »Вертолеты России» на выставке ADEX-2018 в Баку предложит Азербайджану создать на территории страны сервисный центр для
Около пяти утра в субботу, 22 сентября, 47-летняя москвичка заказала автомобиль через популярное приложение.
Нападающий »Сток Сити» Сайдо Берахино стал отцом сразу троих детей от разных женщин.
На прошлой неделе завершился визит министра обороны Израиля Авигдора Либермана на Южный Кавказ.
Основатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об уходе из компании.
Крупнейший в России независимый производитель газа «Новатэк» поставил первую партию сжиженного природного газа (СПГ) в Бразилию, говорится в сообщении на сайте
Президенты Азербайджана и Монголии Ильхам Алиев и Халтмаагийн Баттулг провели встречу в понедельник в Баку, сообщает официальный