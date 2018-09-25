Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать условия поставки Дамаску зенитно-ракетных комплексов С-300. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я не могу этого точно сказать. В данном случае оставляю ваш вопрос без ответа», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля подчеркнул, что поставки оружия будут осуществляться исключительно в интересах обеспечения безопасности российских военных. «Эти поставки не направлены против каких-то третьих стран», — добавил Песков.

Вопрос, не ожидается ли какая-либо эскалация в регионе из-за поставок комплекса, пресс-секретарь оставил без ответа.

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