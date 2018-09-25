В Министерстве иностранных дел России заявили, что любое государство имеет право оказывать военно-техническое содействие своим партнерам. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается также, что поставками в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300 Россия сможет закрыть воздушное пространство страны «там, где это потребуется».

В МИД также прокомментировали слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что поставки нового вооружения в Арабскую Республику приведут к эскалации конфликта. «Действия РФ приведут не к эскалации, а к стабилизации,» — отметили в ведомстве.

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