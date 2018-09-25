Холдинг «Вертолеты России» на выставке ADEX-2018 в Баку предложит Азербайджану создать на территории страны сервисный центр для обслуживания российской техники, отмечает пресс-служба холдинга.

«В ходе выставки мы намерены предложить нашим партнерам новейшие образцы гражданских и военных вертолетов в комплексе с решениями по их дальнейшему обслуживанию. Также рассчитываем актуализировать вопрос создания на территории Азербайджана сервисного центра для вертолетов российского производства», — сообщил заместитель гендиректора холдинга по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

На выставку «Вертолеты России» привезли модели Ми-38 в транспортно-пассажирском исполнении, «Ансата», а также Ми-35М.

Многоцелевой вертолет Ми-38 считается одним из перспективных в российском вертолетостроении. Машина может летать на исключительно больших скоростях и высотах. Также вертолет может применяться для перевозки грузов и пассажиров, осуществлять поисково-спасательные работы, служить летающим госпиталем. Первым заказчиком машины стало министерство обороны РФ.

Транспортно-боевой вертолет Ми-35 предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Он оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Одной из наиболее важных особенностей Ми-35 является возможность перевозки личного состава с вооружением, транспортировки до 3 раненных с поля боя, а также грузов внутри кабины или на внешней подвеске.

ADEX-2018 открылась в Азербайджане во вторник, 25 сентября. Выставка продлится до четверга. Российская оборонная промышленность представлена 25 компаниями.

Minval.az