На прошлой неделе завершился визит министра обороны Израиля Авигдора Либермана на Южный Кавказ. Он сначала посетил Грузию, затем на несколько дней Азербайджан и обошел Армению.

«Вообще, подобные визиты министров, занимающих такую ключевую должность, беспрецедентны, и это говорит о том, что Либерман в Израиле является главным проазербайджанским деятелем», – в беседе с Первым Информационным сказал основатель и командир дивизии разведчиков специального назначения Вова Варданов.

«Военное сотрудничество между Израилем и Азербайджаном находится на таком высоком уровне, что даже есть некоторые виды беспилотников, которые во всем мире имеют только Азербайджан и Израиль», добавил он.

Также Вова Варданов считает вероятным, что в ходе этого визира могли быть достигнуты договоренности о поставках Азербайджану новой партии вооружений.

«С учетом того, что количество нефтедолларов у тюрков сократилось, но не закончилось, ведь даже в случае, если закончатся, находящаяся в войне страна имеет право взять в долг – на приобретение необходимого вооружения, то весьма вероятно, что могли быть и такие обсуждения. Израиль всегда бы страной, имеющей профицит бюджета, и для него не является проблемой дать в долг своим братьям – закавказским тюркам, так что ничего исключать нельзя», – сказал Варданов.

Minval.az