Основатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об уходе из компании.

«Мы с Майком благодарны за последние восемь лет в Instagram и шесть лет в Facebook. Наша команда выросла из 13 человек до тысячи с офисами по всему миру, создавая продукты, используемые и любимые сообществом более одного миллиарда человек. Теперь мы готовы к новой главе», — говорится в заявлении руководителей компании.

О причинах своего ухода основатели Instagram не сообщили. Систром и Кригер лишь заметили, что намерены взять паузу для отдыха, прежде чем приступить к новым проектам.

Instagram был основан в 2010 году. Кевин Систром являлся исполнительным директором компании, а Майк Кригер занимал пост технического директора. В 2012 году сервис приобрела компания Facebook за один миллиард долларов.

Minval.az