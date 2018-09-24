Эффект от него получился совсем не таким, как планировали в Ереване

Совсем недавно мир отметил печальный юбилей — 80-летнюю годовщину Мюнхенского сговора, той самой попытки Франции и Великобритании пожертвовать Чехословакией и тем самым «умиротворить» Гитлера. Британский премьер Невилл Чемберлен тогда заявлял: «Как это страшно, фантастично, невероятно, если британцы должны будут копать окопы и надевать противогазы здесь в Англии – из-за конфликта в далекой стране, из-за людей, о которых мы ничего не знаем…». А вернувшись из Мюнхена в Лондон, возвестил: «Я привез вам мир!» За что удостоился едкого комментария от Уинстона Черчилля, в те годы лидера оппозиции: «Они выбрали позор, чтобы избежать войны — они получат и то, и другое». Впрочем, уже через год, 1 сентября 1939 года, в Европе разразилась полномасштабная война, а еще через год, в августе 1940 года, «люфтваффе» бомбили Лондон, не оставив у рядовых британцев сомнений, что попытки «умиротворить» агрессора, жертвуя целыми странами, лишь разжигают его аппетиты, и надолго превратив слово «миротворец» в ироничное политическое ругательство.

Сегодня, конечно, мода сменилась. Миротворческие инициативы стали весьма уважаемым и почетным политическим занятием. И даже усреднено-миротворческие заявления в стиле «мир лучше войны», «надо искать взаимопонимание», «лучше строить мосты, чем возводить баррикады» тоже позволяли «срубить» пусть жиденькие, но все же аплодисменты, особенно если правильно выбрать «целевую аудиторию».

Вот и супруга премьер-министра Армении Анна Акопян решила, что ей тога миротворца будет ну очень даже к лицу. И на втором Евразийском женском форуме на тему «Роль женщин и их вклад в укреплении мировой безопасности» в Санкт-Петербурге, пардон, «задвинула» впечатляющую речь: «Вот уже около 30 лет остается нерешенным карабахский конфликт. В апреле 2016 года боевые действия отняли жизни сотен армянских юношей. На границе и сегодня неспокойно, велик риск возобновления военных действий. Мое желание – предотвратить подобный сценарий, заставило начать кампанию «Женщины во имя мира», смысл которой в том, чтобы мы все сплотились и призвали вовлеченных в конфликт отказаться от военного решения». Затем воодушевившись благожелательной реакцией зала, добавила: она, оказывается, перед поездкой в Санкт-Петербург она встретилась с матерями погибших в апрельской войне армянских солдат, которые присоединились к инициативе «Женщины во имя мира» и призвали азербайджанских матерей сделать то же самое. Правда, потом оговорилась: она, мол, не знает, какой будет реакция азербайджанских матерей и первой леди Азербайджана , но выразила уверенность, что совместно им удастся призвать мужчин бороться не оружием, а силой мысли.

Не хотелось бы переходить на личности, но госпоже Акопян лучше бы учесть одно обстоятельство: супруге «революционного лидера», который на полном серьезе предлагал избирать премьера «путем скандирования на площади», к поединку силой мысли лучше никого не приглашать.

А если серьезно, то в те дни, когда Анна Акопян старательно привлекала к себе внимание в кулуарах санкт-петербургского форума «Роль женщин и их вклад в укреплении мировой безопасности», в Баку проходила международная конференция высокого уровня «Роль женщин в поддержании мира и безопасности». Для участия в ней в столицу Азербайджана прибыла делегация НАТО во главе с заместителем генсека альянса Роуз Гетемюллер. Первый вице-президент Азербайджана, первая леди нашей страны Мехрибан ханум Алиева, принимая делегацию НАТО во главе с госпожой Гетемюллер, напомним, отметила: Азербайджан уже 25 лет страдает от захватнической политики Армении, и хотя Совет Безопасности ООН 25 лет назад принял 4 резолюции, связанные с безотлагательным и безоговорочным выводом оккупационных сил с азербайджанских территорий, тем не менее, захватническая политика все еще продолжается. Отметив, что мы поддерживаем справедливое урегулирование конфликта в рамках норм и принципов международного права, Мехрибан Алиева подчеркнула, что территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, беженцы должны вернуться к родным очагам, после чего в региона утвердится мир. Еще раз, уже в нашем вольном пересказе: мир в регионе наступит, когда оккупированные азербайджанские земли будут освобождены, а беженцы вернутся в свои дома. Это не просто ответ. Это политическая оплеуха, тем более унизительная для Еревана, что на официальном уровне «инициативу» Акопян не заметили и изложили свою позицию. И четко дали понять, с чего должно начинаться миротворчество.

И что же — госпожа Акопян просто не в курсе? Она, меняя прически по десять раз на дню (зря, что ли, ее личный стилист-парикмахер получил должность помощника премьер-министра?), просто упустила из внимания азербайджанскую официальную хронику? Или рассчитывает на бессмертное «вода камень точит», и считает, что это касается и той «воды», которую льют с трибуны в микрофон?

Напомним: старт своей инициативе мадам Акопян дала 24 июля, в ходе визита в Москву. Где тоже разглагольствовала перед журналистами: «не важно, как возник конфликт. Главное – судьбы людей, жизни молодых ребят, которые платят за конфликт жизнью», «никакая политика, политический интерес не могут оправдать жесткую смерть ребят, только вступивших на жизненную стезю, боль родителей и скорбь осиротевших детей» и т.д.

Подоплека тоже «читается» без особых сложностей. Во-первых, приехав в Москву вместе с мужем, мадам Акопян явно не желала довольствоваться ролью, которую на такой случай отводит ей протокол, и пожелала получить свои собственные пять минут славы: если она в то время, когда обожаемый Никол Воваевич то скрывался от полиции, то сидел в тюрьме, руководила газетой «Айкакан жаманак», то почему бы ей не получить свой кусочек политического пирога? Во-вторых, в Армении, кроме премьера, есть еще и президент — Армен Саркисян, у которого имеется и своя супруга — Нуне Саркисян. Он, конечно, нечто среднее между «зитц-председателем» и «английской королевой», но формально глава государства — Армен Варданович, а не Никол Воваевич. И чья супруга должна теперь считаться первой леди? Словом, теперь, выступив со столь громкой инициативой, госпожа Акопян не просто купается в блицах фотокамер. Это еще и недвусмысленная демонстрация, что первой леди Армении будет считаться она, а не Нуне Саркисян, да так «выразительно», что остается только вспомнить знакомые еще со школьных лет некрасовские строчки: «Знай-де место свое ты, мужичка!».

Но самое главное, эта инициатива мадам Акопян имела и вполне просматриваемый политический резон.

Об этом сказано уже бессчетное количество раз, но тем не менее напомним: Никол Воваевич Пашинян не просто сделал ставку на свою «революционную» популярность внутри страны и позитивное отношение к «победителю революции» за рубежом, прежде всего на Западе. Уличный популизм внутри страны и «торговля имиджем» за ее пределами — это, пожалуй, единственные козыри «народного премьера» —если, конечно, они еще не превратились окончательно в «битые карты». Только вот, желая поддержать этот свой уличный популизм, Никол Воваевич выступил с целой серией таких, пардон, неумных и безответственных заявлений по Карабаху, после которых надежд на внятный диалог уже не оставалось. Напомним: «народный премьер» капризно требовал, чтобы в Баку «признали право Арцаха на самоопределение», заявлял, что он-де не может вести переговоры «от имени Карабаха»…А потом, похоже, спохватился: вся эта словесная эквилибристика не вызвала аплодисментов мировой общественности, на которые в Ереване делали столь серьезную ставку. Переговоры «зависли», и принимать на себя ответственность за это Пашиняну не хотелось. Положение требовалось срочно исправлять. И тогда на авансцену и выпустили мадам Акопян с очередной прической и, главное, новой миротворческой инициативой. Да вот беда — ожидаемого эффекта она не произвела. И не могла произвести. Госпожа Акопян попыталась, видно, напомнить о своей инициативе, даже сделать это напоминание более «адресным», но…

Не беремся судить, на кого стремилась походить госпожа Акопян, выдвигая свою «миротворческую инициативу». Только вот… чуть больше года назад, в 2017 году, в плен на Донбассе попал российский военнослужащий-«контрактник» Виктор Агеев. Тут же на российских телеэкранах замелькала его мама Светлана, педагог английского языка. Она аж отправилась в Киев, где ее сыночек сидел в СИЗО (явиться на чужую землю с оружием — это наказуемое дело). И затем, во время свидания с сыном в СИЗО, нервно елозя перед камерой потными ручками, выдавала в камеру обкатано-усредненные штампы: «Вывод таков надо сделать, что люди не должны стрелять друг в друга. И страны должны не воевать, а дружить. И чтобы наши политики подумали об этом, чтобы не создавались такие ситуации больше с нашими детьми». Возможно, рассчитывая, что в ответ у всей украинской общественности на глаза навернутся слезы умиления, и там немедленно сделают так, чтобы «страны не воевали, а дружили». Только вместо умиления в Украине стали задавать неудобные вопросы: вы, госпожа Агеева, не забыли, что ваш сыночек явился на чужую территорию с оружием? И как вы предлагаете мириться? Вот прямо сейчас? Пока Крым остается под российской оккупацией? А на Донбассе продолжается война? Может быть, для начала надо бы убрать своих солдат с чужой земли, а уже потом выступать с миротворческими призывами? Понятно, что решает это не Агеева, но перед тем, как рассуждать «давайте дружить, а не воевать», надо было бы осудить и войну, и оккупацию. Потому что без таких заявлений все ее показушное «миротворчество» воспринимается как не очень профессиональное мошенничество.

Мадам Акопян, в отличие от Агеевой, не учительница из провинции, а супруга премьер-министра. Но и ее сыночек Ашот Пашинян — с оружием и на чужой земле, в оккупированном азербайджанском Карабахе. Причем из его призыва в армию в Ереване сделали громкое и во всех смыслах дешевое шоу. И да, еще одно обстоятельство. В Азербайджане, который подвергся агрессии и чья территория находится под оккупацией, и в Армении, которая эту агрессию совершила и продолжает оккупацию своей территории, отправка своего сына в армию имеет с точки зрения и морали, и международного права противоположный знак.

А на этом фоне вряд ли стоит удивляться, что вместо аплодисментов мадам Пашинян получила, пардон, пощечину. Где тоже задействована ладонь и тоже есть «звуковой эффект», но смысл совсем другой. И разница примерно такая же, как между защитой своей родины и соучастием в агрессии.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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