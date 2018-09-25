На днях во 2-й отдел полиции Адмиралтейского района Санкт-Петербурга явился с повинной 30-летний уроженец Азербайджана, зарегистрированный в Приморском крае, который 28 августа текущего года ограбил ювелирный магазин «Золотой».

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», бородатый мужчина зашел в магазин в Спасском переулке и попросил посмотреть и померить золотые украшения, после чего прихватил с собой кольцо, цепочку, подвеску и браслет. Сумма похищенного составила более 110 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 161, ч.1 УКРФ (грабеж).

Спустя почти месяц, 23 сентября, спустив все деньги, грабитель явился с повинной.

Ранее не судимый мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Minval.az