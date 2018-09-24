Крупнейший в России независимый производитель газа «Новатэк» поставил первую партию сжиженного природного газа (СПГ) в Бразилию, говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что топливо было доставлено дочерним предприятием Novatek Gas and Power Asia бразильской компании Petrobras на регазификационный терминал в городе Баия.

Газ был произведен на одном из заводов проекта «Ямал СПГ», запущенного в 2017 году. Всего в рамках него будет реализовано три производственные очереди, пока действует только одна из них.

50,1 процента акций «Ямал СПГ» принадлежит «Новатэку», по 20 процентов — французской нефтегазовой компании Total и китайской CNPC, еще 9,9 процента — китайскому инвестиционному Фонду шелкового пути.

Minval.az