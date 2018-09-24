Дипломатическая активность на российско-азербайджанском треке — вновь в топе новостей. Завтра, 25 сентября, в Баку прибывает президент РФ Владимир Путин, и к этому визиту по понятным причинам приковано внимание экспертов и аналитиков. Понятно, что обсудят главы государств и двусторонние отношения, и экономику, и гуманитарное сотрудничество, и вопросы безопасности. Вряд ли будет обойден вниманием транспортный коридор Север-Юг. Российские эксперты не исключают: на частоту встреч и переговоров влияет драматическое развитие событий вокруг Ирана и Сирии.

Еще неделю назад заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов сообщил, что в ходе своего визита в столицу Азербайджана президент РФ Владимир Путин примет участие в работе российско-азербайджанского межрегионального форума. «Грядущий межрегиональный форум России и Азербайджана будет проходить не просто под эгидой двух президентов, но и с их непосредственным участием. Я думаю, что визит приурочен к форуму, и это свидетельство важности не только вертикальных связей между Россией и Азербайджаном, но и горизонтального расширения взаимодействия между нашими государствами», — подчеркнул зампред Совета Федерации.

Российские СМИ, в частности, агентство «Уралинформбюро» со ссылкой на свои источники добавляет, что одним из важных переговорных вопросов может стать выбор места проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025. В ноябре этого года на голосование выйдут Екатеринбург, Баку и Осака (Япония). Уже обнародована «протокольная» деталь: главы государств посетят чемпионат мира по дзюдо, проходящий в эти дни в Баку.

Однако наблюдателей и в Баку, и в Ереване куда больше интересует другое: принесет ли визит Владимира Путина на Южный Кавказ «прорыв» в карабахском урегулировании? И будут ли заключены в ходе этого визита между Москвой и Баку некие масштабные политические договоренности, в результате которых изменится «территориальный баланс» в Карабахе?

«Утечек» и предположений было предостаточно. Сначала обсуждали «план Дугина — Проханова»: Азербайджан вступает в ЕАЭС, а Россия взамен посодействует возвращению не то трех, не то пяти, не то семи районов, окружающих Нагорный Карабах. Затем тот же план назвали «планом Лаврова». Вскоре его существование официально опроверг американский сопредседатель МГ ОБСЕ. Теперь его обсуждают вновь, но по новой версии Азербайджан «приглашают» уже в ОДКБ. И по совершенно понятным причинам, накануне визита в регион Владимира Путина эти обсуждения, которые под влиянием английского языка очень хочется назвать «спекуляциями», всколыхнулись вновь. Тем более что подпитывает их не столько «повестка дня большой дипломатии» в Баку, сколько очевидный разлад между Москвой, с одной стороны, и победившей ереванской «командой», с другой.

Однако если присмотреться повнимательнее, то становится понятным: на развитие событий в стиле «Баку разворачивает политический курс на Москву, а Москва взамен освобождает пять районов» мало что указывает. Прежде всего, Москва еще по горячим следам апрельских боев 2016 года устами премьер-министра Медведева дала понять: урегулирование в ее понимании — это ничего не менять, пока не сменится два, три, а еще лучше четыре поколения. Советник Владимира Путина Сергей Глазьев выдал свое видение: урегулирование — это вступление и Азербайджана, и Армении в ЕАЭС, «где не будет никаких границ». В общем, «все вокруг колхозное, все вокруг мое».

Плюс ко всему и на грядущую «политическую переориентацию» Азербайджана мало что указывает. Совсем недавно Баку посетила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер и спецпредставитель генсека НАТО по теме «Женщины, мир и безопасность» Клэр Хатчинсон. Они принимали участие в работе состоявшейся в столице Азербайджана международной конференции высокого уровня «Роль женщин в поддержании мира и безопасности». В Баку госпожа Гетемюллер назвала Азербайджан надежным партнером НАТО и высоко оценила участие нашей страны в борьбе против терроризма и в грузоперевозках, осуществляемых для миротворческих операций, а также вклад, внесенный азербайджанскими миротворцами в международную безопасность в рамках операций в Афганистане. Из Баку госпожа Гетемюллер направилась в Тбилиси. Грузия, как известно, единственная из стран Южного Кавказа, кто официально заявил о намерении вступить в НАТО (Азербайджан не может сделать этого по «географическим» причинам — для членства в НАТО необходим или выход в открытое море, или наличие протяженной сухопутной границы со страной, входящей в альянс). Можно, конечно, назвать это «визитом вежливости», но сам факт даже такого визита много чего говорит об уровне внимания НАТО к Грузии. Но вот в Армению госпожа Гетемюллер не заехала. Не сочла нужным, повторив — пусть и в обратной последовательности — маршрут южнокавказского турне министра обороны Израиля Авигдора Либермана. А такие тонкости дипломатической логистики случайными бывают редко.

Более того, в те же дни в Баку в рамках программы Концепции оперативных возможностей НАТО прошли учения по самооценке первого уровня вертолетной пары азербайджанской армии. Оценивали соответствие оснащения, оборудования, средств связи и других необходимых оперативных возможностей пары стандартам НАТО, а также выполнение тактических задач во время различных операций. Наблюдали за процессом Мониторинговая группа НАТО и специалисты ВВС Турции. Если кто не понял: речь идет о постепенном переходе армии на стандарты НАТО.

Наконец, накануне визита Владимира Путина в Азербайджан в Подмосковье по запросу Азербайджана был арестован один из лидеров талышских сепаратистов Фахраддин Аббасов (Аббосзода). А в Баку обсуждают повышение статуса Азербайджана в ШОС — до уровня наблюдателя. Это многие наблюдатели сочли классическим «обменом жестами» перед визитом — после такого вряд ли стоит ждать новых «политических революций».

Другое дело, что уже через несколько дней состоится саммит СНГ — в столице Таджикистана, и после переговоров в Баку туда отправляются и Владимир Путин, и Ильхам Алиев. В Армении уже объявлено: эту страну представит «народно-революционный премьер-министр» Никол Пашинян. Который перед этим все же появится на генассамблее ООН. Никол Воваевич, конечно, рассчитывал превратить эту поездку в полновесный визит в США, но не вышло. Договориться об аудиенциях с президентом США, вице-президентом или госсекретарем не удалось. В СМИ звучат определения в стиле «визит низкого уровня». «Героем дня» армянской дипломатии, скорее всего, станет глава МИД этой страны Зограб Мнацаканян, которому предстоят переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяроввым.

Теоретически, конечно, возможно, что переговоры глав внешнеполитических ведомств окажутся успешными, и на саммите СНГ произойдет долгожданное возобновление «полновесных» переговоров — встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

Только вот верится в этот благостный сценарий с трудом. Напомним еще раз, что накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на торжественном заседании Милли Меджлиса, посвященном столетию создания азербайджанского парламента, открыто поставил под сомнение адекватность нынешнего руководства Армении в качестве партнера по переговорам: «Нам предлагают решать вопрос мирным путем. Мы тоже стремимся к этому. Но для этого необходимо иметь перед собой адекватную сторону. Мы не видим такой адекватности». В Баку постоянно — и с полным на то основанием — обвиняли Армению и в агрессии, и в продолжении оккупации, и в неконструктивном поведении на переговорах. Однако до обвинений в отсутствии адекватности дело дошло впервые. А такие выражения в политике публично используются нечасто.

Доказательств, что в Баку с такой оценкой вовсе не «погорячились» и не «сгустили краски», можно привести множество. Но…намеренно не будем углубляться в тему. Важно другое: вряд ли за минувшие выходные ситуация в Ереване кардинальным образом изменилась. Более того, нет и уверенности в прочности внутриполитических позиций господина Пашиняна. Да, в его команде уже празднуют победу на выборах мэра Еревана, но, во-первых, в честности этой победы есть сомнения. А во-вторых, новые парламентские выборы еще даже не назначены, и это явный показатель неуверенности команды Пашиняна. Где уже понимают, что «революционный пыл» улетучился, а конкретных результатов нет. На этом фоне полномасштабная встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, будем откровенны, сценарий маловероятный.

Но вот в чем дело. Еще вчера Армению, которая не ограничивается «командой» Пашиняна и его фан-клубом, вполне устроила бы очередная «пауза» в переговорах. Но это вчера. А сегодня в Азербайджане успешно завершились масштабные военные учения, где отрабатывался как раз военный сценарий освобождения оккупированных азербайджанских земель. Начинает работу оружейная выставка, после которой наверняка последуют новые контракты и «закупки». А значит, если Ереван не успеет договориться, то на повестке дня — не «замороженный конфликт», а восстановление территориальной целостности Азербайджана военным путем. Причем времени на размышление остается все меньше, так же, как и возможностей для дипломатического торга, особенно если во главе страны стоит не самая адекватная команда. Но эту проблему думающим гражданам Армении придется решать уже самим.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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