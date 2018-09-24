Депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов резко отреагировал на предложения некоторых своих коллег по поводу вступления Азербайджана в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Выступая в ходе заседания комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, парламентарий отметил, что выдвигающие подобное предложение заявляют, что если Азербайджан вступит в ОДКБ, то будет решен карабахский вопрос:

«Давайте не будем забывать, что Азербайджан прошел кровавый путь, чтобы обрести независимость. Поэтому вступление Азербайджана в ОДКБ неправильно. Да, Россия большая страна, с которой у нас имеются хорошие связи в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах, между главами наших стран хорошие отношения, которые продолжаются по сей день. Но это не означает, что Азербайджан должен входить в какой-либо блок, терять свою независимость. Нельзя допускать этого и входить в ОДКБ».

Minval.az