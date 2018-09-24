Турция будет представлена 33 компаниями на III Международной выставке оборонной промышленности ADEX-2018 в Баку.

Выставка ADEX-2018 пройдет в Баку с 25 по 27 сентября при организации Министерства оборонной промышленности Азербайджана.

Международная выставка ADEX проводится в Баку раз в два года, начиная с 2014 года, и считается одной из наиболее важных на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

В нынешнем году Турцию на выставке представят Ассоциация экспортеров оборонной промышленности и 33 предприятия отрасли под патронажем турецкого Министерства оборонной промышленности. Экспозиция Турции займет территорию выставки площадью 1659 квадратных метров, что на 30 процентов больше, чем в 2016 году. Таким образом, экспозиция турецких компаний займет почти половину всей площади выставочного павильона.

На выставке ADEX-2018 будет представлена продукция турецких компаний AKSA Run Flat, Anova, ArgeRF, ASELSAN, AVS, BMC, DEARSAN, DESAN, DLG Tactical, Garanti Giyim, GİRSAN, HOYTEK, İŞBİR, Kale Kalıp, KAREL, MAKTEL, MANAS, MESAN, MILSOFT, MKEK, OTOKAR, ÖZTEK, ROKETSAN, RST, Simsoft, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, TAIS, TEK. MÜH, TİSAŞ, TRANSVARO, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, UNIFO и Yakupoğlu.

Вниманию посетителей выставки будут представлены системы морской и противовоздушной обороны, БПЛА, истребители, электронные системы, боеприпасы, системы вооружений, симуляторы, текстильные изделия, транспорт и другая продукция турецкого оборонпрома.

В рамках выставки турецкая делегация проведет встречи с представителями стран-участниц, в том числе Азербайджана, информирует «Анадолу».

Minval.az