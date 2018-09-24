Поставки природного газа из России в Армению через территорию Грузии временно приостановлены, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу «Газпром Армения».

«Газотранспортная компания Грузии официально уведомила «Газпром Армении» о том, что с 24 по 26 сентября поставки газа в Армению будут временно приостановлены из-за ремонтных и восстановительных работ на магистральном газопроводе Северный Кавказ-Закавказье», — сообщили в компании.

Снабжение армянских потребителей газом будет проходить без ограничений за счет внутренних запасов.

«Газпром Армения» — дочерняя компания российского ОАО «Газпром», обладает монопольным правом на поставку и распределение российского природного газа на внутреннем рынке Армении.

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