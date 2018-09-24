Венгрия может выслать украинского консула в ответ на возможную высылку из Украины венгерского дипломата после скандала в Береговом Закарпатской области. Об этом в воскресенье, 23 сентября, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает местное «Корреспондент».

В частности, Сийярто отметил, что если Киев пойдет на высылку венгерского консула после скандала с выдачей паспортов в Берегово, то Будапешт будет вынужден сделать аналогичный ответ.

«Но есть надежда, что этого можно избежать», — отметил он.

Сийярто также подчеркнул, что проведет встречу с главой МИД Украины Павлом Климкиным на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он также заявил о том, что в последнее время перед выборами в Украине усилились антивенгерские настроения.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о двух вариантах развития событий в вопросе высылки консула Венгрии после публикации видео с раздачей венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области.

Minval.az