Представители турецкой общественной организации «Борьбы с необоснованными требованиями армян» выразили недовольство после массовых посещений армянскими туристами церкви Сурб Хач (Святого креста) на острове Ахтамар озера Ван в Турции.

«Армяне принесли флаги Армении и так называемой Нагорно-Карабахской республики и вели себя агрессивно. Они превратили Ван в Армению», — цитирует председателя организации Гёкселя Гюлбея «Haberturk».

Гюлбей также добавил, что церковь Сурб Хач на острове Ван является не армянской, а турецкой и обвинил Армению в оккупации азербайджанских земель в Карабахе.

Minval.az