Между жителями сел Вардисубани и Караджала Телавского района Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, произошел конфликт.

Как сообщает Report, инцидент произошел на рынке села Вардисубани, когда вооруженная группировка из шести человек физически расправилась с жителями села Караджала.

Среди пострадавших оказался 14-летний подросток. Очевидцы утверждают, что нападавшие были вооружены дубинками и металлическими прутьями. Более того, в ходе столкновений кто-то открыл стрельбу из огнестрельного оружия.Трое мужчин с огнестрельными ранениями, а также избитый подросток в настоящее время находятся в Телавской реферальной больнице. Сообщается, что их жизни ничего не угрожает.

Minval.az