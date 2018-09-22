Итальянский журнал Vogue продолжает эпатировать публику. Вслед за странной фотосессией в архангельской деревне издание подготовило съёмку с участием бородатой модели. Главной героиней фотосессии стала американская модель Жиневье Ван Синус, которая в обычной жизни обходится без растительности на лице.

Кадр из фотосессии для октябрьского номера модный журнал выложил на своей странице в «Инстаграме».

42-летняя модель Жиневье Ван Синус также поделилась фотографией со съёмки на собственной странице, пишет Лайф.

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