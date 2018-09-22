Компания по продаже марихуаны AHLOT (A Higher Level Of Thought) в Торонто открыла вакансию «ценителя» марихуаны. Описание должности появилось на сайте компании, сообщает Лента.ру.

Кандидаты будут обязаны на регулярной основе предоставлять компании отчет о различных сортах марихуаны. AHLOT предупреждает будущих сотрудников, что недостаточно просто употреблять наркотик — необходимо отлично разбираться в этой индустрии.

Максимальное время нахождения на работе ограничено 12 часами в месяц, а оплата за час составит 50 долларов. Отмечается, что работу получат шесть знатоков каннабиса. Многие канадские издания, в том числе The Star, назваливакансию «работой мечты».

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