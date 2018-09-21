Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступила с заявлением в связи с напряженной ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

«Выражаем серьезную озабоченность в связи с участившимися в последнее время случаями обстрела армяно-азербайджанской границы, а также приграничных населённых пунктов и гражданских объектов Армении, которые привели к человеческим жертвам. Убеждены, что воинственная риторика ведет к новому витку напряженности и подрывает усилия Минской группы ОБСЕ. Принимая во внимание информацию постпреда Армении при ОДКБ, призываем к прекращению обстрелов и эскалации напряженности в зоне ответственности ОДКБ с целью недопущения нарастания угрозы безопасности государства-члена ОДКБ — Республики Армения», — говорится в комментарии Генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.

Накануне начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что «никаких обращений со стороны Еревана не поступало, о применении сил ОДКБ не может идти речи».

«На сегодняшний день стороны конфликта сами разбираются в ситуации», — сказал Сидоров, отвечая на вопрос о реакции ОДКБ.

Сидоров выразил надежду, что конфликтующие стороны сами смогут найти решение мирными средствами.

Minval.az