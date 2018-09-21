Компания «Палмали» задолжала бывшему партнёру «Югбункерсервис-Ростов» (топливное предприятие) 94,1 млн рублей. Иск о взыскании задолженности был подан в Арбитражный суд. Согласно информации российского интернет-портала news.ru, он уже принят к производству.

Как отметили в Арбитражном суде Ростовской области, слушания по данному делу пройдут 3 октября.

Из материалов суда следует, что «Палмали» не выполнила должным образом условия договора, заключённого ранее с топливной фирмой «Югбункерсервис-Ростов». Партнёр «Палмали» ещё в 2014 году поставил компании нефтепродукты на сумму более 92 млн рублей. Помимо этого, выдал денежный кредит в размере около 2 млн рублей. Не получив деньги обратно, кредитор подал в суд.

Minval.az