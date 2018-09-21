Президент Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), академик Акиф Ализаде и возглавляемая им делегация приняли участие на международном конгрессе, который проводился в Минске и был посвящен 90-летию со дня создания Национальной Академии наук Беларуси и 25-летию Международной ассоциации академий наук.

Как говорится в сообщении НАНА, на официальной церемонии открытия международного конгресса было озвучено поздравительное письмо президента Беларуси Александра Лукашенко, адресованное участникам мероприятия. Затем президент НАНА, академик Акиф Ализаде озвучил поздравительное письмо Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованное президенту Национальной Академии наук Беларуси и председателю Международной ассоциации академий наук В.Г.Гусакову.

На конгрессе А.Ализаде выступил с докладом, в котором подчеркнул значение сотрудничества с Международной ассоциацией академий наук.

На мероприятии академик Акиф Ализаде и вице-президент НАНА, академик Ибрагим Гулиев были награждены медалью, учрежденной по случаю 90-летия со дня создания Национальной Академии наук Беларуси.

Minval.az