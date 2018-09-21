Наша политика – полностью изолировать Армению, расшатать ее экономические устои.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в пятницу на торжественном заседании Милли Меджлиса, проведенном по случаю 100-летия азербайджанского парламента.

И.Алиев добавил, что Армения, оккупировав азербайджанские земли и продолжая оккупацию, стала «неуспешной страной». «Сегодня наша политика, и я этого не скрываю, заключается в том, чтобы сохранять полную изоляцию Армению, подорвать ее экономическую устойчивость. Почему? Потому что мы хотим свои земли», — заявил президент Азербайджана.

Minval.az