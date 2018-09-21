Азербайджанский грузовой авиаперевозчик Silk Way West Airlines открывает новый рейс из Баку в крупный китайский город Тяньцзинь.

Как говорится в сообщении авиакомпании Silk Way West Airlines, распространенном в пятницу, авиакомпания будет выполнять новый рейс в Тяньцзинь два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям. Данный маршрут соединит домашний хаб авиакомпании в Баку с одним из ведущих промышленных центров в Северном Китае.

«Данный рейс устранит стратегический разрыв и позволит оказывать полный спектр услуг грузовых авиаперевозок в быстроразвивающемся Северном Китае. В частности, существует большой спрос на восточном и западном направлениях на товары в сфере автомобилестроения и авиационной индустрии», — отметил президент и исполнительный директор Silk Way West Airlines Вольфганг Мейер.

Minval.az