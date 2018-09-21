«Руководство Армении должно внести серьезные изменения в свою политику по урегулированию карабахского конфликта. Азербайджан не изменит свою принципиальную позицию, так как Нагорный Карабах – историческая азербайджанская земля, и он не получит никакого статуса вне суверенитета Азербайджана».

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в пятницу на торжественном заседании Милли Меджлиса по случаю 100-летнего юбилея создания парламента Азербайджана.

Глава государства напомнил, что Армения игнорирует резолюции международных организаций по урегулированию конфликта и продолжает вести оккупационную политику.

Единственным путем урегулирования конфликта является обеспечение территориальной целостности Азербайджана, подчеркнул президент.

Minval.az