Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что новые санкции США в отношении россиян и российских компаний нагнетают напряженность в российско-американских отношениях и раскачивают глобальную стабильность. В ведомстве предупредили, что «играть с огнем» глупо и опасно.

«Вашингтонским операторам санкционной машины рекомендуем хотя бы поверхностно ознакомиться с нашей историей, чтобы прекратить попусту суетиться. Неплохо бы им также вспомнить о таком понятии, как глобальная стабильность, которую они бездумно раскачивают нагнетанием напряженности в российско-американских отношениях»,— говорится в комментарии господина Рябкова, опубликованном на сайте МИДа.

Замминистра отметил, что введение санкций «превратилось в некую национальную забаву». Он напомнил, что новые антироссийские меры стали по счету 60-ми с 2011 года.

Вчера, 20 сентября, США внесли в черный список 33 гражданина и компании, связанных со сферами обороны и разведки России. Теперь в списке 72 человека и компании. Китай призвал США отменить введенные санкции.

Minval.az