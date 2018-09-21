В Иране начались учения военно-воздушных войск в районе Ормузского пролива, через который проходит примерно треть всего мирового экспорта нефти, сообщает в пятницу агентство ИРНА.

В сообщении отмечается, что в учениях, проходящих над проливом, а также над водами Персидского и Оманского заливов принимают участия истребители F-4, Су-22 и Dassault Mirage, входящие в состав регулярной армии, а также Корпуса стражей исламской революции.

Как подчеркивает агентство, данные учения являются посланием «противникам Ирана о том, что в случае применения силы в отношении Ирана последует быстрый и суровый ответ».

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