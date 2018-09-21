Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов высмеял своего будущего соперника ирландца Конора Макгрегора. Россиянин опубликовал видео, в котором реплики Макгрегора заменены на куриное кудахтанье.
Tomorrow pic.twitter.com/nkxfAvwjZq
— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 20 сентября 2018 г.
Напомним, их поединок пройдёт 6 октября в Лас-Вегасе.
В преддверии боя страсти накаляются: бойцы высмеивают друг друга в соцсетях, а Макгрегор даже успел оскорбить отца Нурмагомедова, на что получил ответ от российского бойца.