Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов высмеял своего будущего соперника ирландца Конора Макгрегора. Россиянин опубликовал видео, в котором реплики Макгрегора заменены на куриное кудахтанье.



Напомним, их поединок пройдёт 6 октября в Лас-Вегасе.

В преддверии боя страсти накаляются: бойцы высмеивают друг друга в соцсетях, а Макгрегор даже успел оскорбить отца Нурмагомедова, на что получил ответ от российского бойца.

Minval.az