Делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым отбыла с рабочим визитом в Нью-Йорк с целью участия в общих дебатов 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе визита предусмотрено выступление министра Эльмара Мамедъярова в рамках общих дебатов Генеральной Ассамблеи, участие в заседаниях, посвящённых различным вопросам повестки дня текущей сессии Генеральной Ассамблеи, а также проведение многочисленных встреч на двусторонней основе, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Minval.az