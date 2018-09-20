Басманный суд Москвы заключил под стражу до 17 ноября Владимира Гусакова — бывшего водителя Тельмана Исмаилова, проходящего по делу о похищении певца Авраама Руссо. Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Гусакова до 17 ноября», — сказала она. Как считает следствие, в преступлении участвовали не менее семи человек, в том числе Гусаков.

Ранее суд продлил до 19:15 мск (20.15 — бак.вр.) 21 сентября срок задержания племянника бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Заура Марданова, обвиняемого в похищении певца в 2004 году. По словам адвоката Марданова Алексея Смирнова, на очной ставке с его подзащитным потерпевший Руссо обвинил Марданова в том, что тот нанес ему несколько ударов по телу, но отрицал выдвижение каких-либо требований и его участие в похищении. Как сказал Смирнов, из показаний певца следует, что похищением занимались именно охранники Исмаилова.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении заочно арестованного Исмаилова и Марданова, которым инкриминируется похищение (ст. 126 УК РФ) Руссо. По версии следствия, в 2004 году Исмаилов и его родственник похитили певца и хотели склонить его к совместной концертной деятельности.

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