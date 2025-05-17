Президент США Дональд Трамп готовится созвониться с Владимиром Путиным. Он отметил, что 19 мая после телефонного разговора с российским лидером также позвонит Владимиру Зеленскому и союзникам по НАТО, чтобы попытаться добиться прекращения огня в Украине.

«После я поговорю с президентом Украины Зеленским, а затем со странами — участницами НАТО. Надеюсь, это будет продуктивный день и будет достигнуто прекращение огня», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Американский лидер также выразил надежду на то, что конфликт удастся урегулировать.