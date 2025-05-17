Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио отметил положительную роль Вашингтона в решении Киева принять предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении переговоров в Стамбуле.

«Сергей Лавров отметил конструктивную роль США, которые способствовали тому, что украинская сторона в итоге согласилась на инициативу президента России по возобновлению стамбульских переговоров», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также подтвердил готовность Москвы продолжать взаимодействие с американскими партнерами в этом направлении.