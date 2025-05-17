С 19 по 22 мая в Таджикистане пройдут Дни культуры Азербайджана, сообщает Министерство культуры Азербайджана.

Подчеркивается, что Дни культуры внесут новый вклад в укрепление отношений между странами, являющимися стратегическими партнерами, и в культурный обмен.

Следует отметить, что в 2007 году впервые Дни культуры Таджикистана прошли в Азербайджане, а в 2008 году дни культуры прошли в дружественной стране.

В последующий период взаимное участие в книжных выставках, а также визиты творческих коллективов двух стран и, наконец, Дни культуры Таджикистана, организованные в Баку и Гяндже в мае 2024 года, являются показателями прогресса культурных связей между двумя странами, подчеркнули в министерстве.