Визит Эммануэля Макрона на саммит в Тиране стал поводом для обсуждений в турецких СМИ. Как пишет издание Yeni Şafak, пользователи соцсетей назвали поведение французского президента попыткой «психологического доминирования» над Реджепом Тайипом Эрдоганом — безуспешной.

Согласно опубликованным кадрам, Макрон подошёл к сидящему за столом турецкому лидеру и положил руку на его. Эрдоган, не вставая и продолжая улыбаться, убрал свою руку, на мгновение задержав пальцы французского президента.

В Турции эту сцену восприняли как символическую: «Макрон ударился о скалу», — пишут комментаторы.

