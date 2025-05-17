Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не имеет отношения к тому, что встреча между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским так и не состоялась в Стамбуле, несмотря на ранее запланированные переговоры делегаций России и Украины. Об этом он сообщил журналистам по возвращении из Албании.

«Отсутствие контактов между Путиным и Зеленским не связано с Турцией», — приводит его слова агентство Anadolu в ответ на вопрос о причинах несостоявшейся встречи.

Эрдоган также отметил: «Если говорить о лидерах, играющих активную роль в этом вопросе, то господин Путин — ключевая фигура. Господин Трамп также остается влиятельным игроком. В такой же роли выступает и господин Зеленский. Мы связались с каждым из них».