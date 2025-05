Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Норвегию с Днём Конституции.

Поздравительное сообщение было размещено на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети X.

«Поздравляем Норвегию с Днём Конституции!» — говорится в публикации.

Congratulations to Norway on the occasion of the #ConstitutionDay!

