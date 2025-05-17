В некоторых районах ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, с полдня 19 мая до утра 20 мая в отдельных районах Азербайджана, начиная с северных и западных регионов, временами пройдут осадки и грозы. Местами осадки будут кратковременными, ливневыми и интенсивными, возможен град, а в высокогорных районах — мокрый снег.

В связи с осадками возможно повышение уровня воды в реках, в том числе в нижнем течении реки Кура, а также кратковременные наводнения и селевые потоки в горных реках.