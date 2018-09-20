Согласно плану широкомасштабных учений, на различных полигонах и учебных участках, оснащенных современным оборудованием проведены боевые стрельбы в дневное время.

Мотострелковые, танковые, ракетно-артиллерийские, зенитно-ракетные подразделения, средства противовоздушной обороны, авиация, а также другие соединения выполнили учебно-боевые задачи с применением оружия и военной техники.

В сложных рельефных условиях и с учетом предположительных действий условного противника, было осуществлено эффективное применение войск и систем управления во взаимодействии с соблюдением принципов современного общевойскового боя. В ходе учений также были выполнены задачи по боевому применению воздушного десанта.

Руководство Министерства Обороны высоко оценило профессионализм войск и готовность личного состава, привлеченных к учениям.

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