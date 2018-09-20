Израиль не смог лишить «Хезболлу» доступа к оружию, которое будет использовано для его уничтожения. Об этом заявил лидер шиитской партии Хасан Насралла, передает Al-Manar.

По его словам, баланс ливанских и израильских сил изменился. Все попытки Израиля противостоять тому, чтобы движение завладело высокоточным оружием, провалились, сказал он. Насралла добавил, что конфликт «исчерпан», так как израильтяне «не могут даже вообразить, что их ждет, если это оружие будет использовано в военных действиях».

По его словам, бойцы «Хезболлы» будут оставаться в Сирии до тех пор, пока правительство страны в этом нуждается. «Никто нас из Сирии не выгонит. Мы останемся там, пока не получим дальнейших указаний», — подчеркнул он.

Minval.az