Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил в подарок президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину 2 тонны Мацутаке — деликатесных сосновых грибов. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Эти грибы наиболее ценятся в японской, корейской, китайской и североамериканской кухнях.

«Лидер Северной Кореи Ким отправил 2 тонны драгоценного соснового гриба как подарок Муну», — пишет издание.

Накануне Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин отправились на север Кореи, чтобы подняться на священную гору Пэктусан.

В Пхеньяне проходит саммит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Это первый визит южнокорейского лидера в Северную Корею за последние 11 лет.

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